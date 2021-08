Info franceinfo 250 000 manifestants anti-pass sanitaire attendus ce week-end, les renseignements ne voient pas le mouvement s'essouffler d'ici la rentrée

Le nombre total de manifestants à travers la France a déjà plus que doublé depuis le premier samedi de mobilisation, le 17 juillet. Ils étaient alors 114 000 selon le ministère.

La mobilisation devrait encore augmenter, à l'occasion du cinquième week-end de manifestations contre le pass sanitaire. En effet, dans une note adressée jeudi 12 août au gouvernement, le service central du renseignement territorial table sur une participation d'au moins 250 000 personnes dans toute la France, dont beaucoup de familles. Près de 200 actions sont d'ores et déjà prévues, et c'est surtout au sud de la France que les rassemblements seront les plus importants, comme à Toulon (Var), où 15 000 manifestants sont attendus.

La rentrée scolaire en point de mire

Si la mobilisation ne faiblit pas au creux de l'été, analysent les services de renseignement, c'est parce que les nouveaux participants qui viennent grossir les rangs chaque samedi considèrent que le mouvement est pacifiste et qu'ils peuvent donc le rejoindre. Il y a peu de débordements, selon les familles qui sont de plus en plus nombreuses à se retrouver dans les cortèges. Elles y expriment une même inquiétude : celle de la rentrée scolaire et des règles sanitaires à l'école.

Faut-il faire vacciner ses enfants ? Que faire de son collégien de sixième si sa classe ferme dès le premier cas de Covid-19, comme en primaire ? Ce sont les sujets les plus discutés dans les manifestations, selon cette note des renseignements qui ne voient pas la mobilisation s'essouffler d'ici la rentrée scolaire. Après les confinements et les fermetures d'écoles, ces parents disent exprimer un ras-le-bol général et espèrent ne pas repartir sur une rentrée en pointillé.

237 000 personnes samedi dernier

Une attention particulière des forces de l'ordre sera tout de même accordée ce week-end aux lieux qui symbolisent la République, comme les mairies et les préfectures. Car, si les ultras, de gauche comme de droite, sont pour le moment minoritaires dans les rassemblements, des agitateurs professionnels tentent de noyauter le mouvement, estiment les autorités, avec pour stratégie de toujours de se placer en tête ou en queue de cortège afin créer des débordements et affronter les policiers et gendarmes.

Samedi 7 août, 237 000 manifestants s'étaient retrouvés à travers toute la France contre le pass sanitaire contre 204 000 le 31 juillet, 161 000 le 24 juillet, et 114 000 lors du premier samedi de mobilisation, le 17 juillet. Les premières manifestations contre le pass sanitaire remontent au mercredi 14 juillet, avec 17 000 participants.