DIRECT. Covid-19 : de nouvelles manifestations prévues à deux jours de l'extension du pass sanitaire

: C'est le cortège parisien qui sera le plus scruté, car il pourrait déboucher sur les Champs-Elysées. Déjà plusieurs centaines de personnes se trouvent à Pont de Neuilly, alors que le cortège va démarrer en début d'après-midi, tweete une journaliste de France 2.

: Quelques premières images des manifestations contre le pass sanitaire dans les rues de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et de Mont-de-Marsan (Landes).

Trois médailles pour les Bleus dans cette matinée prolifique ! D'abord de l'argent pour les Bleus du basket, tombés les armes à la main face aux Etats-Unis, et deux de bronze, celle des pistards Donavan Grondin et Benjamin Thomas au Madison, et celle des Bleues du basket qui ont battu la Serbie lors d'un gros match en petite finale.



Trois départements, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont placés en vigilance orange aux pluies et aux inondations.



Le lundi, c'est raviolis, et le samedi, c'est jour de manifestation contre le pass sanitaire. Plusieurs centaines de défilés sont attendus un peu partout dans l'Hexagone, alors que la mobilisation ne faiblit pas malgré la trêve estivale.



• C'est le début de la Nuit des Etoiles ! Si le ciel est dégagé, ce sera l'occasion de lever les yeux et d'admirer les plus célèbres constellations. On vous explique comment bien regarder dans cette vidéo.



: "C'est une mobilisation inédite en pleine période de congés estivaux. Donc, effectivement, ça impacte beaucoup les forces de l'ordre. Et si, en plus, on peut craindre des troubles, ça va être assez compliqué à gérer."



Selon le secrétaire général du SCPN au micro de franceinfo, le mouvement anti-pass sanitaire va ensuite "continuer en septembre, peut-être prendre de l’ampleur". "Il faut maintenant espérer que tout ça se passe dans le calme", même s’il ne "faut pas non plus être naïf, il y aura des manifestations difficiles". Pour David Le Bars, "on peut effectivement considérer que la rentrée va être un peu compliquée".

: Quatre cortèges sont prévus dans la capitale aujourd'hui. Le principal débute cet après-midi du pont de Neuilly vers le centre de Paris. Trois autres rassemblements sont prévus. L'un d'eux a lieu à l'appel de Florian Philippot, président des Patriotes, à 14h30 devant l'École militaire (7e arrondissement). Nicolas Dupont-Aignan a annoncé qu'il y serait "aux côtés des Français qui manifestent pour obtenir le retrait" du pass.

: Petite subtilité pour la Corse, le contrôle du pass sanitaire concerne aussi les ados. Je vous renvoie à cette page de l'ARS de l'île.

: Salut FILe Pass sanitaire pour les 12 /17 ans est il appliqué pour les ferry dans le sens Corse => France. Il me semblait que le PS ne concernait les enfants qu a partir du 30 septembre. Merci pour votre retour

: Les pompiers de Gironde décident de maintenir leur préavis de grève jusqu'à mardi, à l'appel des syndicats CFDT, FO, SUD et UNSA, pour protester contre l'organisation des secours dans le département, qui selon eux ne leur permet pas de remplir correctement leurs missions, annonce l'intersyndicale.

: Le vaccin contre le Covid-19 peut-il perturber le cycle menstruel ? L'Agence nationale de sécurité du médicament, dans son point de pharmacovigilance publié hier refuse de se prononcer, faute d'éléments concluants : "Nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination" contre le Covid-19 "et les troubles menstruels". Elle précise par ailleurs que ces effets sont "très majoritairement non graves" et que "pour la grande majorité" des signalements recueillis, l'évolution était "favorable" en quelques jours.







: Rappelons que le président de la République s'est encore fendu hier d'un appel à la vaccination dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux depuis son lieu de vacances, et que plus de 44 millions de Français ont reçu au moins une dose (65,9% de la population).

: On attend donc plus de 150 cortèges dans tout le pays contre le pass sanitaire pour la 4e semaine consécutive. Le ministère de l'Intérieur avait recensé au moins 204 000 manifestants le 31 juillet (contre 161 000 une semaine plus tôt). La police s'attend grosso modo à la même mobilisation.

Mais quel dommage ! Les Bleus du basket se sont inclinés face aux Etats-Unis dans une finale où ils n'ont jamais semblés dépassés face à l'armada des stars américaines. Place maintenant à la petite finale des Bleues du basket face à la Serbie, à suivre dans notre direct.



• Le PSG et Lionel Messi ont entamé des discussions, a appris France Bleu Paris de sources concordantes. Le club de la capitale et l'Argentin sont en négociations depuis jeudi après-midi, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Et sinon, la Ligue 1 a repris avec un match nul inaugural entre Monaco et Nantes (1-1).



Le robot Perseverance a échoué dans sa première tentative de prélever un échantillon de roche de la planète rouge. La Nasa se penche sur le problème pour tenter de le résoudre.