Emmanuel Macron assure que le pass sanitaire ne sera pas requis en cours "de l'école maternelle jusqu'à la fac"

Le président poursuit son opération de communication sur la vaccination sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, mercredi 4 août, Emmanuel Macron a répondu à une question posée par un internaute sur l'instauration du pass sanitaire en cours. "Pour les cours, pas de pass sanitaire, de l'école maternelle jusqu'à la fac", a-t-il assuré. "Je veux que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles."

En revanche, le président a fait savoir que des campagnes de vaccination contre le Covid-19 seraient organisées dans les établissements scolaires pour tous ceux qui le souhaitent. "Pour les 12-17 ans au collège et au lycée, et puis pour les étudiants et professeurs en faculté". Les tests seront également amenés à être multipliés à la rentrée.

Concernant le masque, "je pense que dans beaucoup d'endroits, en particulier dans les salles de classe, pendant encore un temps, il faudra porter le masque pour se protéger."