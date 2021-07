Discothèques : la fête reprend

Grimper sur les canapés, se déhancher, hurler, sous une boule à facettes qui peut à nouveau briller. Après quinze mois d’arrêt, il y avait dans toutes les discothèques, vendredi 9 juillet, un parfum unique de liberté retrouvée. "Franchement, ça fait trop plaisir, on revit, on a l’impression d’être libres, et on s’éclate", se réjouit une jeune femme venue célébrer dans une boîte de La Grande-Motte (Hérault).

Il fallait s’armer de patience

Quelques heures plus tôt, alors que la discothèque est encore endormie, les 50 salariés entrent en piste et préparent tout. Le disc-jockey savoure son grand retour, conscient qu’il est un DJ privilégié. Pour avoir la chance de fouler la piste, il fallait montrer patte blanche et s’armer de patience. Une jeune femme vaccinée pensait rentrer sans problème, mais la deuxième dose est trop récente, il faut se refaire tester. Face aux difficultés, certaines personnes préfèrent renoncer. D’autres font la queue pour se faire tester.