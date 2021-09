Covid-19 : vers des assouplissements locaux des mesures sanitaires ?

L'embellie sur le front du Covid-19 laisse espérer un allègement du pass sanitaire et de certaines mesures. Si un conseil de défense sanitaire a eu lieu mercredi 22 septembre au matin, plusieurs hypothèses étaient déjà envisagées, à commencer par une éventuelle dispense de port du masque dans les écoles pour les enfants, dans les territoires où le coronavirus circule le moins.

Vers la fin du pass sanitaire en terrasse ?

Si de nombreux parents sont en faveur de cette mesure, d'autres sont plus réticents. "Ce n'est pas prudent. On risque peut-être d'y retourner", estime un père de famille. Autre piste envisagée : fermer la classe non plus après un, mais trois cas positifs. Un allègement du pass sanitaire est également à l'étude pour les activités en extérieur. De nombreux restaurateurs l'espèrent pour leur terrasse, même si là encore, les Français sont divisés.