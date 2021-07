Covid-19 : un trafic de faux certificats de vaccin démantelé

Acheter de faux tests PCR et de fausses attestations anti Covid-19 pour pouvoir circuler librement : l'idée en a séduit plus d'un. Un trafic particulièrement lucratif vient d'être démantelé.

Le trafic durait depuis début juin dans le centre médical de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne). Une pharmacienne y délivrait des certificats de vaccinations à des personnes qui, sans de déplacer, et sans se faire vacciner, payaient 250 euros pour obtenir le précieux document. Le personnel et les patients sont choqués. La pharmacienne payée par la municipalité y venait en renfort quelques heures par semaine. Elle aurait écoulé plusieurs centaines de certificats de vaccination.

Inconnus des services de police

"On n'est pas dans le cas de quelqu'un qui voudrait rendre service, un proche, une fois. On est sur quelque chose de très organisé, un dispositif pour faire de l'argent sale, et ça mérite d'être condamné fermement", souffle le maire LR Vincent Jeanbrun. Il aura fallu 24 heures aux enquêteurs pour confondre la pharmacienne et son complice. Ce dernier a été interpellé après un délit de fuite sur un contrôle routier. Les deux suspects sont inconnus des services de police.