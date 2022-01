Covid-19 : "Si tout le monde était vacciné, il n'y aurait pas de crise sanitaire", souligne Rémi Salomon, de l'AP-HP

"J'ai été un petit peu surpris, comme tous les Français, je pense, de ce ton-là", a déclaré Rémi Salomon, alors qu'il était interrogé sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France. "Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder", a déclaré le président, en pleins débats à l'Assemblée sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal.

️ Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'APHP, réagit aux propos d'E. Macron : "si tout le monde était vacciné, il n'y aurait pas de crise sanitaire"



"Ce qui compte, c'est le fond du message", a toutefois estimé Rémi Salomon. Pour lui, "il y a un aspect de solidarité" car "le vaccin, c'est aussi protéger les autres". A l'entendre, "si tout le monde était vacciné, il n'y aurait pas de crise sanitaire, on aurait très peu de formes graves".

Les non-vaccinés "nous mettent en grande difficulté"

Les non-vaccinés "sont peu nombreux, mais du fait de leur refus de la vaccination, ils nous mettent tous dans une grande difficulté", a-t-il ajouté, citant en particulier "l'hôpital et les soignants qui sont dans une difficulté extrême", victimes "d'épuisement".

"On avait peur des effets à long terme du vaccin, ça fait maintenant un an [qu'a commencé la campagne de vaccination en France], il n'y a pas d'effets secondaires à long terme, comme aucun vaccin", a-t-il indiqué, à l'intention de celles et ceux qui doutent encore, tout en précisant qu'il "n'a pas de lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques".