Covid-19 : les salles de remise en forme ont perdu "50%" de leurs adhérents, estime le vice-président de la fédération du secteur

Les salles de sport sont malmenées par la pandémie de Covid-19. Alors que, depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est exigé à l'entrée des salles, Patrick Mazerot, président du réseau L'Appart Fitness et vice-président de la Fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs (FNEAPL), a estimé que "le secteur tout entier a perdu 50% de ses adhérents", lundi 30 août dans le 18-20 heures de la chaîne franceinfo.

"Sur huit millions de Français, on a entre deux et quatre millions de Français qui ont quitté les salles de remise en forme", a continué le dirigeant syndical. "Les 4 700 clubs" de remise en forme "ont fait tout ce qu'il fallait pour réouvrir, et les adhérents et salariés sont brutalement informés qu'il va falloir cette contrainte" de mise en application du pass sanitaire, a continué le chef d'entreprise.