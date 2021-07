Covid-19 : "Le pass sanitaire va provoquer une société de contrôle généralisé", dénonce Adrien Quatennens

"Le pass sanitaire va, en quelque sorte, provoquer une société de contrôle généralisé et va fracturer les Français, dans un moment où on a besoin de se souder", a estimé mardi 20 juillet sur franceinfo le député de La France insoumise Adrien Quatennens, alors que le projet de loi comportant les nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été adopté lundi au Conseil des ministres. Le texte doit doit être examiné cette semaine par l'Assemblée nationale et le Sénat.

>> Covid-19, variants, pass sanitaire… Suivez notre direct sur l'épidémie

La jauge d'utilisation du pass sanitaire est abaissée à 50 personnes dans certains lieux publics à partir de mercredi. Adrien Quatennens dénonce les discours changeants du chef de l'État sur l'épidémie : "Les mots d'Emmanuel Macron mutent plus vite que le virus lui-même, estime le député du Nord. On a en quelque sorte régulièrement le variant Macron qui vient s'adresser à nous, puisqu’un mois avant les annonces qu'il a faites lundi, il avait dit que le pass sanitaire ne serait pas étendu à tous les domaines de la vie quotidienne."

Le vaccin "fait partie de la solution" mais "n'est pas la seule"

"Quand on nous dit convaincre plutôt que contraindre. La capacité de cette équipe à convaincre qui que ce soit est largement atteinte", estime Adrien Quatennens. Pour le député du Nord, "la vaccination fait partie de la solution" et "évidemment, on doit tendre vers 100% de vaccination chez les publics les plus fragiles", mais "on ne peut pas se résoudre à faire du vaccin la seule solution".

Adrien Quatennens rejette l'idée d'une prise de conscience des trois millions de Français qui se sont précipités dans les vaccinodromes après l'allocution du chef de l'Etat lundi : "Ils ont pris conscience que s'ils n'avaient pas le pass sanitaire, ils allaient passer un été pourri."