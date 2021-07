DIRECT. Covid-19 : les règles d'isolement pour les cas contacts pourraient évoluer pour les personnes vaccinées, suggère Olivier Véran

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

• Le Conseil des ministres a validé hier le projet de loi contenant les nouvelles mesures sanitaires, dont l'extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux et l'obligation vaccinale pour certaines professions. Des ajustements ont été annoncés après l'avis du Conseil d'Etat. Le texte est examiné en commission à l'Assemblée cet après-midi.





• Sans attendre ce texte, un décret instaurant l'usage du pass dans de nombreux lieux de culture et de loisirs pouvant accueillir plus de 50 personnes a été publié ce matin, et s'appliquera demain. Beaucoup de ces lieux étaient déjà concernés mais à partir de 1 000 personnes.





• Un nouveau volet de l'enquête de Radio France évoque les failles des iPhone face au logiciel espion Pegasus, employé par des états pour cibler des journalistes et militants. La France prépare une réaction diplomatique à cette affaire, affirme la secrétaire d'Etat Olivia Grégoire.









• Un homme armé est toujours recherché par le GIGN près de Gréolières (Alpes-Maritimes). Il est suspecté d'avoir tué une femme dans la nuit de samedi à dimanche, dans le Var. Le préfet des Alpes-Maritimes a appelé le suspect à "déposer les armes" et à "se livrer".

: Dans un avis publié vendredi, le Haut Conseil de santé publique recommandait déjà de ne pas isoler une personne vaccinée après un contact avec un malade du Covid-19, mais de se faire tester si elle appartient au même foyer.

: "Les règles pourront évoluer en matière de cas contact. Ce qui pourrait être acté, c'est que lorsque vous êtes totalement vacciné vous n'êtes plus contact quand vous avez été au contact d'une personne malade."





Olivier Véran explique sur RTL que les personnes complètement vaccinées pourraient prochainement ne plus avoir à s'isoler après un contact avec une personne positive. A moins, précise-t-il, que la personne contaminée soit membre de leur foyer.

: Bonjour @Guerome. Je constate effectivement que la page du gouvernement sur le pass sanitaire n'a pas été mise à jour pour refléter cette nouvelle règle. En revanche, TousAntiCovid indique bien désormais que l'on est considéré comme complètement vacciné une semaine après avoir reçu sa dernière dose (sauf avec le vaccin de Janssen). Si vous êtes concerné, il ne devrait donc pas y avoir de problème lors des contrôles.

: Bonjour. Dans son interview au JT de France 2 la semaine dernière, le ministre de la Santé indiquait que le pass sanitaire serait valable 1 semaine après la deuxième injection. Une semaine après, aucune remarque ou modification de ce genre sur les pages du gouvernement liés au pass sanitaire. Qu'en est-il ?

: Pour les cadres, le marché du travail reprend des couleurs, selon une étude de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). Au deuxième trimestre de cette année, 14% des entreprises ont "embauché au moins un cadre", contre 12% au premier trimestre, et 10% au dernier trimestre de 2020, dans un contexte marqué par les restrictions sanitaires.

: Quelle sera la position de l'opposition sur les nouvelles mesures sanitaires du gouvernement ? Invité de France 2, le député LR du Vaucluse Julien Aubert laisse entendre qu'il pourrait voter contre le projet de loi. Il s'oppose notamment à l'obligation du pass sanitaire dans les restaurants et à l'obligation vaccinale pour les pompiers volontaires. Il pourrait s'opposer à la ligne de son groupe parlementaire, dont le président Damien Abad s'est exprimé en faveur de l'obligation vaccinale pour les professions visées.

: De son côté, Le Parisien/Aujourd'hui en France affirme que les soignants, pour qui la vaccination sera bientôt obligatoire, préfèrent pour l'essentiel prendre rendez-vous que quitter leur emploi. "Mes collègues restent. Elles ont besoin d’un emploi pour pouvoir nourrir leurs familles et payer leurs crédits", explique au journal une aide-soignante décidée, elle, à quitter la profession. Un observateur appelle cependant à attendre l'entrée en vigueur de l'obligation, le 15 septembre, pour mesure l'ampleur des démissions.







: Une bonne partie de la presse régionale fait sa une sur le pass sanitaire. Notamment pour se faire écho des inquiétudes de professionnels concernés : dans le monde de la culture pour La République des Pyrénées, et de la restauration pour Le Républicain lorrain.



















: En Australie, une nouvelle grande ville, Adélaïde, se reconfine à partir de ce soir. Cinq cas ont été détectés dans l'Etat d'Australie méridionale. Dans ce pays qui a opté pour une stratégie "zéro cas", une centaine de contaminations sont désormais recensées quotidiennement, et les régions de Sydney et Melbourne sont déjà confinées.

: Bonjour @perdue. Vous avez vu juste, et m'avez permis d'apprendre une subtilité réglementaire par la même occasion : les décrets s'appliquent en effet le lendemain de leur publication au Journal officiel, et non le jour même. C'est donc à partir de demain que le pass sanitaire pourra être exigé dans les lieux que je mentionnais, comme l'avait annoncé le gouvernement. J'ai corrigé mon message précédent. Merci à vous.

: L'extension du pass sanitaire n'était pas pour demain ? Pourquoi avancer à aujourd'hui? Ou y a t il un délai de 24h après la publication au JO ?

: Bonjour @jkalou. Le décret publié ce matin prévoit notamment que le pass sanitaire soit exigé pour l'accès aux "événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes". Cela me semble inclure les spectacles gratuits en plein air que vous mentionnez, mais difficile d'en être certain sans avoir vu comment s'applique la règle sur le terrain.

: Bonjour. Je cherche désespérément une liste des "lieux de loisirs et de culture". Les animations et spectacles gratuits en plein air (200 personnes environ) sont-ils concernés ? Prouvez vous m'aider ? Merci et bonne journée.

: Dans le détail, le pass sanitaire sera donc désormais demandé dans les salles de spectacles ou de concert, les foires et salons, les établissements sportifs, les cinémas, ou encore les lieux de culte quand ils accueillent une activité culturelle. Et ce à partir du moment où ils peuvent accueillir 50 spectateurs. Les musées et les bibliothèques sont également concernés, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'ici même au-delà de la jauge précédente de 1 000 personnes.

: Dès demain, le pass sanitaire pourra être demandé dans un certain nombre de lieux culturels ou sportifs et pouvant accueillir au moins 50 personnes. Il s'agit pour l'essentiel de lieux où le pass était déjà demandé, mais seulement à partir de 1 000 personnes. Ce changement est entériné par un décret paru ce matin au Journal officiel, distinct du projet de loi présenté hier par le gouvernement.

