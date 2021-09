Covid-19 : le pass sanitaire obligatoire pour les ados le 30 septembre

À partir de jeudi 30 septembre, les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront être munis un pass sanitaire.

C'est une nouvelle étape dans la mise en place du pass sanitaire. À compter du jeudi 30 septembre, il sera obligatoire pour les adolescents à partir de 12 ans et deux mois afin de laisser le temps à ceux nés fin septembre d'obtenir le schéma vaccinal complet. Le QR code leur sera demandé pour accéder aux lieux et événements où il est déjà exigé pour les adultes. Du côté des injections, par conviction ou à reculons, les jeunes ont en majorité adhéré à la vaccination contre le Covid-19.

71% des ados ont reçu une dose

Depuis le 5 juin, plus de trois millions d'adolescents ont déjà été vaccinés. 71% d'entre eux ont reçu au moins une dose et 63% les deux injections. Pourtant, certains jeunes restent sceptiques et le pass sanitaire ne leur fera pas changer d'avis. "Se faire vacciner pour aller au restaurant ou au cinéma, je trouve ça un peu absurde", estime l'un d'eux. Près de 1,5 million d'adolescents ne sont pas encore vaccinés en France.