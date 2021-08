Covid-19 : le pass sanitaire est désormais exigé dans les bars et restaurants

C. Gillard, B. Thomas, S. Thiebaut, C. Personnaz, France 3 Régions, N. Pagnotta

Le pass sanitaire est exigé, depuis lundi 9 août, pour de nombreuses activités de la vie quotidienne, et notamment pour déjeuner au restaurant ou prendre un verre, même en terrasse. Les cafetiers et restaurateurs redoutent des tensions, et craignent une baisse de la fréquentation.

Depuis lundi 9 août, il faut désormais présenter un pass sanitaire pour déjeuner au restaurant. Le contrôle des QR codes est devenu obligatoire, même pour prendre un café en terrasse. "On perd un peu de temps, parce qu'on n'a pas l'habitude, les gens ne vont pas s'installer et dire : attends, je vais préparer tout de suite mon QR code", confie une restauratrice.

Éconduire des clients

La matinée fut plus difficile pour une restauratrice à Lyon (Rhône). Dans son établissement, les premiers contrôles ont démarré dans l'embarras. Elle a en effet dû éconduire plusieurs clients qui ne possédaient pas de pass sanitaires en règle, y compris les habitués. "On n'a pas le choix, c'est la loi", reconnaît la restauratrice, chagrinée. Sur le port de La Grande-Motte (Hérault), certains vacanciers ont quant à eux échappé aux contrôles. "On ne nous a rien demandé, ce matin, donc on s'est installés", affirme une cliente d'un restaurant. Dans la commune, les restaurateurs disent vouloir jouer le jeu du pass sanitaire, mais selon eux, en pleine saison estivale, il s'agit d'un vrai défi. D'autres professionnels se disent aussi inquiets de l'incidence du pass sanitaire sur la fréquentation.