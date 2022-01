Covid-19 : "La majorité du groupe LR" à l'Assemblée nationale "ne s'opposera pas" au projet de loi instaurant le pass vaccinal, déclare Florence Portelli

La vice-présidente LR de la région Ile-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse, Florence Portelli, était, mercredi soir, l'invitée de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo. Elle a évoqué le projet de loi instaurant le pass vaccinal, débattu à l'Assemblée cette semaine.

Le débat inhérent au projet de loi instaurant le pass vaccinal à l'Assemblée nationale a été mouvementé en début de semaine, entre suspensions de séance et échanges houleux en marge des déclarations d'Emmanuel Macron et son "envie d'emmerder les non-vaccinés". Néanmoins, le groupe LR dans l'hémicycle "ne s'opposera pas", "dans sa majorité", à son adoption, selon la vice-présidente LR de la région Ile-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse, Florence Portelli.

Invitée, mercredi 5 janvier, de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, la maire de Taverny (Val-d'Oise) a assuré qu'il "n'y avait pas d'antivax" dans le groupe situé à droite de l'échiquier politique, mais "des divergences chez certains, une minorité, par rapport" à la question "des restrictions de liberté". Florence Portelli a ensuite évoqué la déclaration d'Emmanuel Macron sur "son envie d'emmerder les non-vaccinés" qui "met le bazar" dans les débats, selon elle.