Covid-19 : la future ruée vers les tests

Le mercredi 19 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire en France pour les lieux de culture et de loisirs, avant une. e extension plus large pour les restaurants et bars début août. Une ruée vers les tests est craint

L'arrivée prochaine du pass sanitaire obligatoire dans les lieux de culture fait-elle craindre une future congestion dans la demande des tests PCR ? "On se prépare, on a quand même fait face l'année dernière à des pics monstrueux en septembre ou octobre, on est préparés, organisés", déclare le Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste. Dans cette officine, les demandes de test ont pourtant explosé. La journée s'annonce chargée. "Pour un rendez-vous programmé, on en fait quasiment 5 sans rendez-vous", explique Yorick Berger, pharmacien.

Tout le monde sur le pont

Au niveau national, les chiffres repartent clairement à la hausse. Moins de 1,8 million de tests réalisés la semaine du 21 juin, un peu moins de 2,3 millions la semaine du 5 juillet. Circulation plus active du virus, variant plus contagieux, et bientôt le pass sanitaire, certains laboratoires s'organisent, notamment dans les zones les plus touristiques. "On essaye d'avoir des équipes constituées avec tous les gens qui sont autorisés dans les arrêtés de prélèvement", explique François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.