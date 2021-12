Covid-19 : l'Europe du nord serre la vis afin de lutter contre le variant Omicron

Les rues de La Haye (Pays-Bas) sont presque désertes, dimanche 19 décembre. Le pays est de nouveau confiné. "C'est inévitable à cause de la vague du variant Omicron, qui se propage encore plus vite que nous ne le pensions", a déclaré Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas. Au Royaume-Uni aussi, la situation s'aggrave avec plus de 90 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans la journée du samedi 18. Le maire de Londres, Sadiq Khan, se dit très préoccupé. "Les admissions à l'hôpital augmentent, mais aussi les absences du personnel. J'ai donc pris la décision, en consultation avec les autorités, de déclarer un plan d'urgence", a-t-il annoncé.

Quarantaine en Allemagne pour les voyageurs britanniques

Le dispositif doit permettre de coordonner l'ensemble des services publics, pour une meilleure prise en charge des malades. Le Royaume-Uni est désormais classé parmi les pays les plus à risque, par les autorités allemandes. À partir du lundi 20 décembre, les Britanniques devront se soumettre à une quarantaine obligatoire de deux semaines à leur arrivée en Allemagne, y compris pour les personnes vaccinées ou guéries du Covid-19.