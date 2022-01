Covid-19 : "Je ne vois pas comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022", estime un député LREM

Alors que la date butoir de l'état d'urgence sanitaire a été fixée au 31 juillet 2022, Julien Borowczyk, député LREM et président de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire, estime que si l'état d'urgence n'est pas renouvelé, le pass vaccinal ne le sera pas non plus.

Julien Borowczyk, député LREM de la Loire, médecin, président de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire, interrogé lundi 17 janvier sur franceinfo, ne voit pas "comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022", date de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Le pass vaccinal a été adopté dimanche par le Parlement. La question maintenant est jusqu'à quand sera-t-il mis en place ? "Nous avons voté une prolongation de l'état de sortie d'urgence sanitaire qui s'arrête au 31 juillet 2022. Je ne vois pas comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022, date butoir de toute façon", a-t-il indiqué. Une date qui est inscrite dans la loi.

️ Covid-19 : "Je ne vois comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au delà du 31 juillet 2022" estime un député LREM pic.twitter.com/Rj3scMiukf — franceinfo (@franceinfo) January 17, 2022

Mais le député dit ne pas lire l'avenir dans des "boules de cristal". "Qui est capable aujourd'hui de vous dire quand est-ce que le virus va s'arrêter ?" dit-il. "À la lumière de chiffres et d'avis du Conseil scientifique, évidemment, si on ne renouvelle pas l'état d'urgence, on ne renouvellera le pass vaccinal qui va avec. Je pense que cette date butoir, déjà, elle est quand même assez claire et assez nette d'un point de vue législatif, juridique et constitutionnel", affirme-t-il.