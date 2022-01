DIRECT. Covid-19 : définitivement adopté par le Parlement, le pass vaccinal entrera en vigueur dans les prochains jours

Ce qu'il faut savoir

Il n'y a pas eu d'ultime rebondissement. Au bout de deux semaines bien agitées, le Parlement a définitivement adopté, dimanche 16 janvier, le projet de loi controversé instaurant le pass vaccinal, après un ultime vote des députés (215 voix pour, 58 voix contre et 7 abstentions). Son entrée en vigueur est pour bientôt. Il faudra alors pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Suivez notre direct.

Une entrée en vigueur "le plus vite possible". Le gouvernement espère une mise en œuvre du pass vaccinal autour du 20 janvier. "Nous n’avons perdu que 48 heures", a relativisé sur franceinfo Brigitte Bourguignon la ministre chargée de l'Autonomie et conseillère départementale du Pas-de-Calais. Elle a confirmé que le pass vaccinal devrait entrer en vigueur pour les plus de 16 ans dans les prochains jours.

Des nouvelles règles. Dès l'entrée en vigueur de ce pass vaccinal, il ne sera plus possible de présenter un test négatif pour avoir accès à certains lieux du quotidien, pour pratiquer des activités de loisirs ou utiliser les transports interrégionaux. Seul un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement du Covid-19 de moins de six mois sera valable.

Deux saisines du Conseil constitutionnel. La première a été déposée par les parlementaires socialistes à l'Assemblée nationale et au Sénat. La seconde par le groupe La France insoumise avec les députés communistes, libertés et territoires, non-inscrits écologistes, de l’Union des démocrates et indépendants (UDI), et trois députés Parti socialiste.