Covid-19 : dernière soirée sans restrictions en Pyrénées-Orientales

Il a comme un air de rengaine. À cause du rebond de l'épidémie dans le département, dès le soir du dimanche 18 juillet, ce restaurant d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) devra fermer à 23 heures. "Je trouve ça triste, il y a pas d'autres mots", déplore un client. Et c'est d'autant plus difficile à accepter quand les vacances viennent à peine de débuter. "23 heures, c'est trop tôt... pourtant nous on est vaccinés", déplore un autre.

Les restaurateurs inquiets

Il y a bien des néons colorés pour apporter un peu de gaîté. Des jeunes gens y passent une bonne soirée, ils ont à peine plus de 18 ans, et fêtent leurs retrouvailles après plusieurs années. "Ça commence vraiment à énerver le monde (...) ça va faire deux ans bientôt, on veut avoir une vie" s'exclame l'une d'entre eux. Pour le patron, c'est une perte financière, mais surtout une mesure contreproductive. Mais pour ces jeunes, la soirée ne s'arrête pas à 23 heures, la piste de danse continue sur la plage.