Covid-19 : comment mieux contrôler les pass sanitaires ?

Les forces de l'ordre écument les terrasses des bars et des restaurants de Montpellier (Hérault), afin de vérifier les pass sanitaires. Attablé, un jeune homme ne détient pas le précieux sésame. Il écope d'une amende de 135 euros. Le restaurateur, lui, encourt une fermeture administrative. Le renforcement des contrôles a été demandé par le gouvernement, alors que la propagation du virus s'accélère.



Une photo avec le pass sanitaire ?

Difficile à mettre en œuvre, selon Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. "Des policiers il n'y en a pas beaucoup de disponibles, donc j'ai envie de dire : une mission de plus. Avec quels moyens on va les faire, et quelle mission on va supprimer pour faire ces contrôles des pass sanitaires ?", s'interroge-t-il. Selon le ministère de l'Intérieur, 182 000 faux pass sanitaires seraient en circulation. Le patronat de l'hôtellerie-restauration, propose de son côté d'inclure la photo d'identité sur le pass sanitaire.