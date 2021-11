Antilles : l'obligation vaccinale reportée pour les soignants

Pour apaiser les tensions en Martinique, le gouvernement a annoncé le report de l'obligation vaccinale pour les soignants au 30 décembre. "C'est une mesure qui concerne essentiellement la Guadeloupe où l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers était déjà entrée en vigueur. Entre 1 200 et 1 300 personnes sont déjà suspendues et ne touchent plus le moindre salaire depuis", explique Marc de Chalvron, envoyé spécial à Fort-de-France (Martinique) pour France Télévisions, qui fait un point sur la situation aux Antilles.

Une nouvelle nuit d'émeutes en perspective

Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 novembre, des détonations ont retenti à Fort-de-France en Martinique. "Un répit est attendu en Guadeloupe, le temps de trouver une solution. Mais en Martinique, la date avait déjà été repoussée à la fin du mois de décembre. Cela n'a pas empêché toutes les violences des dernières nuits et les habitants de l'île s'attendent à vivre une nouvelle nuit d'émeutes", ajoute Marc de Chalvron.