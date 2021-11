DIRECT. "Autonomie" de la Guadeloupe : la droite et l'extrême-droite fustigent la proposition du gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ANTILLES

: Les Bretons regardent ce matin de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le Télégramme fait sa une sur l'"embrasement" aux Antilles.





: Cette déclaration du ministre des Outre-mer fait en tout cas bondir une partie de la droite. Sur Twitter, la candidate du Rassemblement nationale à la présidentielle, Marine Le Pen, et Eric Ciotti, candidat à l'investiture des Républicains, fustige le gouvernement pour sa gestion du mouvement social.

: Dans la foulée de la mobilisation, le gouvernement s'est dit "prêt" à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, a annoncé hier soir Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. "D'après [les manifestants], la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. (...) il n'y a pas de mauvais débats du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens", a-t-il déclaré.

: Parmi les manifestants rencontrés par franceinfo, beaucoup prône "une évolution institutionnelle" afin de doter l'île de prérogatives accrues et de reconnaître ses particularismes. "Lorsque les lois sont votées à l'Assemblée, il faudrait un volet sur la spécificité des outre-mer", clame Jocelyn Zou, secrétaire général adjoint de Force ouvrière des pompiers guadeloupéens. (FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)

: "On ne s'est pas levés un matin en disant : 'On va tout brûler en Guadeloupe !' A côté du vaccin, il y a des problèmes anciens. Le fossé se creuse avec la métropole."



Les lois anti-Covid ont réveillé le poids de l'histoire et heurté une partie de l'opinion attachée à la spécificité du territoire caribéen. Pour expliquer leurs réticences, beaucoup dressent d'emblée un parallèle avec le scandale du chlordécone, un insecticide qui a empoisonné les sols de l'île. Une infirmière gréviste de la clinique Choisy, au Gosier, explique à franceinfo l'origine de cette colère.

: Tout est parti de l'obligation vaccinale des soignants, ainsi qu'à l'instauration du pass sanitaire contre le Covid-19. Mais les revendications sont en réalité beaucoup plus larges. Alors qu'un mouvement social d'ampleur est en cours aux Antilles, je me suis rendu en Guadeloupe, où le sentiment de déclassement et le manque de reconnaissance des spécificités locales a fait exploser les colères.



(FABIEN MAGNENOU / FRANCEINFO)