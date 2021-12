Allemagne : en plus du vaccin, un test négatif est obligatoire pour accéder à certains lieux

Pour ne prendre aucun risque tout en profitant du spectacle, un cirque de Berlin (Allemagne), cumule toutes les obligations : pour rentrer, les adultes doivent être totalement vaccinés et tous les spectateurs, y compris les enfants, doivent montrer un test négatif réalisé le jour même. Un centre est installé juste devant le chapiteau. Les résultats sont disponibles en quinze minutes, avec un taux de positivité quotidien autour de 2% à 3%. En Allemagne, tous les tests sont gratuits.

La règle semble rassurer

La règle "vaccination plus test" est déjà obligatoire dans les restaurants et les stations de ski, comme en Bavière. Dans d'autres régions, ce sont les établissements qui choisissent ou non de l'imposer. Pour le directeur du théâtre berlinois Friedrichstadt-Palast, cette contrainte ne dissuade pas les spectateurs : "On est à 60-70% d'occupation. Il y aurait moins de personnes dans le public sans cette règle, car les gens auraient moins confiance." La mesure étant loin d'être généralisée à tout le pays, il est difficile de dire qu'elle contribue à la nette baisse des nouveaux cas, observée depuis une dizaine de jours en Allemagne.