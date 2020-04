Participez à un grand chœur virtuel pour reprendre "La Javanaise" de Serge Gainsbourg, le temps d'une chanson

Les choristes amateurs ont jusqu'au 1er mai pour joindre leur voix à l'opération"Le temps d'une chanson", lancée par Radio France et le Théâtre du Châtelet. Résultat avec les 640 voix retenues le 9 mai.

"Le temps d'une chanson", pouvoir se joindre aux voix confinées de 640 choristes anonymes et de la Maîtrise de Radio France, mais aussi à celle de Jane Birkin : c'est ce que proposent Radio et le Théâtre du Châtelet, avec France Musique et le soutien de France Télévisions, autour de "La Javanaise", de Serge Gainsbourg.

Amateurs, débutants ou confirmés, les interprètes ont jusqu'au vendredi 1er mai minuit pour se filmer et envoyer leur participation à ce chœur virtuel. "En ce moment, nous ressentons le manque de faire de la musique ensemble, explique Sofi Jeanin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France. Que vous lisiez la musique ou non, que vous chantiez dans un chœur ou sous la douche, vous pouvez tous participer à ce projet ! Envoyez-nous vos contributions et nous les réunirons pour former un grand chœur, rejoint par une grande dame, Jane Birkin."

Histoire de ne pas trop en baver, France Musique propose des tutoriels vidéo pour quatre voix, soprano, alto, ténor, basse, pour permettre à chacun de répéter avant de se filmer puis de proposer sa contribution. La partition, avec un arrangement de Lise Borrel, est elle aussi disponible en ligne.

Rendez-vous est ensuite donné le 9 mai sur les sites et réseaux sociaux de France Musique, des formations musicales de Radio France et du Théâtre du Châtelet, pour découvrir les 640 premières vidéos conformes au cahier des charges, qui composeront ce grand chœur virtuel sur l'inoubliable "Javanaise" de Gainsbourg.