Paris : les terrasses des cafés et restaurants prises d’assaut

En 35 ans de métier, jamais Christophe Peccatte n’avait dressé une telle terrasse mardi 2 juin. Pour conserver ses 40 tables habituelles en extérieur, le cafetier parisien a été autorisé à empiéter sur la place piétonne devant son établissement. Indispensable pour lui, qui a déjà perdu 20% de son chiffre d’affaires annuel. "On ne pourra jamais rattraper le retard, mais il faut qu’on nous laisse travailler un peu quand même, sinon beaucoup d’affaires vont fermer", estime-t-il.

Salles fermées jusqu’au 30 septembre

Cette inhabituelle et grande terrasse a fait le bonheur des premiers clients de la matinée. Situation sanitaire oblige, les 18 000 bars et restaurants parisiens n’ont pas pu rouvrir leur salle. Seules les terrasses ont accueilli des clients dans la journée. Face à l’affluence, chaque restaurateur a cherché à optimiser la place. Certains ont rajouté des tables pour gagner des clients, quitte à les faire déjeuner sur le trottoir, près de la chaussée. Les riverains de bars et de restaurants s’inquiètent des nuisances.

