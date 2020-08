Paris : les masques deviennent obligatoires dans une centaine de sites

Sur ce marché parisien du onzième arrondissement, les clients sont assez favorables au port du masque obligatoire qui entre en vigueur dans les zones les plus fréquentées de la ville. Au total, une centaine de lieux de la capitale sont concernés, comme la Butte Montmartre, les Quais de Seine, ou la rue Saint-Honoré. Ici, même les coureurs devront en porter un. "On ira courir dans les rues à côté où les trottoirs sont plus petits et on va croiser plus de monde alors que sur le canal ou ici, le matin, quand il fait plus frais, il n’y a pas beaucoup de monde", confie un homme.

Le nombre de cas augmente

Pour d’autres, comme ici aux Halles, la mesure ne va pas assez loin. "J’habite en province, pas très loin, dans tout le centre-ville le port du masque est obligatoire", indique un passant. "Cela devrait être obligatoire partout selon moi", précise un second. Le nombre de cas augmente dans la capitale. Après Marseille, Rennes, Strasbourg ou Nice, c’est désormais la plus grande ville de France qui impose le port du masque.

