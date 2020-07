Paris : le troisième étage de la tour Eiffel a rouvert

Dernière étape de la réouverture complète de la tour Eiffel, mercredi 15 juillet. Mais pas plus de 260 personnes simultanément au troisième étage, d’où s’exprime, mercredi soir, le journaliste de France Télévisions Arthur Nys. En temps normal, c’est 400 touristes qui peuvent admirer la vue à 280 mètres de haut. Les visiteurs sont heureux. Les deux tiers sont français alors que d’habitude 80% sont étrangers.

Un programme estival spécial

"Les mesures de distanciation sont respectées. On a pu monter tranquillement la tour Eiffel. On n’a même pas dû faire la queue. On a bien profité de la vue. Pour une première fois, c’était parfait", se félicite Nina, une touriste venue de Lyon (Rhône). Tout le monde porte un masque également. À cause du confinement, la tour Eiffel a perdu 27 millions d’euros. Pour aider les affaires à repartir, des événements sont organisés tout l’été au sein de la Dame de fer.

