Paris la nuit, à l’heure du coronavirus

C’est l’heure du dernier rayon de soleil. À Paris, devant la tour Eiffel, de rares badauds font des selfies, avec ou sans masque. La Dame de fer scintille comme si de rien n’était, pourtant, la nuit tombée, la capitale est méconnaissable. De la place de l’Opéra à celle de l’Hôtel-de-Ville, en passant par le Moulin rouge, ces lieux habituellement bondés semblent abandonnés. En traversant Paris désert, on ne voit plus ceux que l’on appelle d'habitude les invisibles, ceux qui n’ont pas d’autres choix de rester dehors.

Les tenir informés

Auprès des SDF, les volontaires de la Protection civile de Paris continuent leurs maraudes. Ils leur apportent de la nourriture, plus difficile à trouver en période de confinement. Et plus que d’habitude, ils jouent un rôle essentiel pour maintenir le lien avec les sans-abri. “Certains n’ont pas accès à internet ou aux journaux pour se tenir informés”, souligne Naynia Xaysourinh, secouriste de la Protection civile. Alors, certains ont découvert le Covid-19, il n’y a pas très longtemps.