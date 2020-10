Opération "Corona Minus" : à Rennes, des scientifiques répondent aux questions des enfants sur l'épidémie

Une opération en forme de clin d'oeil à la chanson d'Aldebert, Corona Minus, que le chanteur préféré des enfants a écrit pendant le confinement. À Rennes, des enseignants, chercheurs et médecins ont répondu très sérieusement aux questions d'enfants âgés de 6 à 11 ans sur ce satané virus. Comment l'attrape-t-on ? Est-il dangereux ? Pendant comment de temps va-t-on devoir vivre avec ?

Les grands-parents au coeur des interrogations

Peut-on encore voir ses grands-parents ? C'est l'une des questions qui préoccupe le plus les enfants. Et la réponse des médecins est sans appel. Oui, il faut absolument maintenir le lien tout en respectant les gestes barrière. "Il y a un risque sanitaire, il y a des préventions à tenir, mais l'angoisse et la solitude peuvent faire autant de dégâts, explique la psychologue Myriam Chérel. On meurt de ne pas pouvoir parler, on meurt parfois de solitude".

Halte au flot d'images anxiogènes

Les médecins présents ont également profité de cette rencontre avec les enfants et leurs parents pour alerter ces derniers aux dangers de la sur-information et le caractère anxiogène d'une exposition au flot quotidien d'informations sur le virus et ses conséquences.