Coronavirus : l'artiste Guillaume Aldebert et le "Corona Minus"

"France Télévisions m’a proposé l’écriture d’une chanson, un clip participatif et ,ce qui m'a beaucoup plus, la réversion des droits une association", commente l'artiste Guillaume Aldebert.

Cette chanson, Corona Minus, a un énorme succès : déjà plus d‘1,5 million d’écoutes. "En faisant une tarte au chocolat avec mes enfants, j’ai pensé au refrain sur le pangolin", raconte-t-il.

"On n'a pas d'horizon"

Le clip est participatif. "On a proposé aux parents de filmer leurs enfants et d’imaginer des chorégraphies, des costumes, ce qu’ils ont super bien fait. On a reçu plus de 3 000 films en trois jours. On a eu du mal à les sélectionner pour illustrer la chanson", explique l'auteur et compositeur. "Le fond est sérieux et la forme plus fantaisiste. On sent de la part des enfants un engagement" contre le coronavirus, indique-t-il.

Tous les droits sont reversés à Emmaüs Connect. "C’est une branche d’Emmaüs qui s’attarde à combler la fracture numérique qu'on a pu constater pendant le confinement", souligne-t-il.

"La scène me manque énormément, l’adrénaline et le contact avec le public. Mon calendrier s’est vidé et ce qui est angoissant, c’est qu’on n’a pas d’horizon. On est dans le flou total", conclut Aldebert.

