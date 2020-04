OnVousRépond : toutes vos interrogations sur le coronavirus

Si on fait un don de sang, est-on dépisté pour le coronavirus ? "Non, par contre il faut continuer à donner son sang. Mais il ne faut pas le faire quand on est malade. Beaucoup de gens ont fait le mélange en entendant parler des test sanguins mais en réalité le virus ne passe pas dans le sang, sauf cas très graves".

Des traces un mois après ?

Diagnostiqué Covid-19, j'ai des traces dans les poumons après un mois encore ? "On s'aperçoit que lorsqu'on est malade, cela va durer maximum 14 jours, mais si on regarde les images radiologique, sur la troisième ou quatrième semaine sur des précédents, il y avait encore des lésions apparentes sur les poumons. Mais on n'est plus contagieux. Sur les cas contagieux, impossible de répondre". En cas d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, faut-il porter un masque ? "Il faut surveiller, ces personnes [qui] sont à risque. Vous devez encore plus que les autres éviter d'être contaminé. Pourquoi pas porter un masque. Cela évitera de toucher aux portes d'entrée que sont les yeux ou la bouche".

