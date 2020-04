OnVousRépond : quid des élèves de 4e et 3e, ainsi que des salles de sport

Après 45 jours de confinement, les questions sont toujours nombreuses et l'une d'entre elles concerne les élèves de 4e et 3e. En effet, si ceux de 6e et de 5e devraient reprendre le 18 mai dans les départements où la circulation du virus est très faible, qu'en est-il des autres ? "Pour eux, la décision sera prise à la fin du mois de mai, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire", indique Léopold Audebert sur le plateau du 13 Heures.



Les salles de sport pas avant le 2 juin

Pour les abonnés aux salles de sport, quand sera-t-il possible d'y retourner ? "Il va encore falloir attendre un petit peu, puisque le sport en salle et dans les gymnases municipaux restera interdit jusqu'au 2 juin minimum. Et sachez que les sports collectifs et de contact, qu'ils soient en extérieur ou en intérieur resteront aussi interdits jusqu'à cette date", précise le journaliste de France Télévisions.

