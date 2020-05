OnVousRépond : existe-t-il un lien entre la hausse des températures et la baisse de l'épidémie ?

Y a-t-il un lien entre la baisse des contaminations au coronavirus et la hausse des températures observées depuis une dizaine de jours ? "C'est vrai qu'on avait déjà parlé des 8°C, la température idéale pour le virus et que plus on s'en éloignait, moins c'était bien", explique sur le plateau du 20 Heures le médecin Damien Mascret, mercredi 27 mai. "Effectivement, l'Académie de médecine vient de mener une étude, elle ne l'a pas encore publiée mais elle a fait un communiqué, disant que l'on retrouvait effectivement de gradient."

Une très faible diffusion du virus en Afrique subsaharienne

"Notamment en Afrique subsaharienne, il semblerait qu'il y ait une très faible diffusion du virus. Donc méfions-nous, les épidémies ont un dynamisme, mais quand même c'est encourageant", conclut le docteur. Pour autant, ce lien avec la température pourrait faire du Covid-19 un virus saisonnier et certains professionnels de Santé craignent que le nombre de cas ne remonte dès l'auto

