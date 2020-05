Concerts : les artistes africains mobilisés contre le Covid-19 pour célébrer le 25 mai, la journée de l’Afrique

Pas moins de trois concerts virtuels seront retransmis sur des centaines de chaînes sur le continent africain et sur la Toile dans l’après-midi et la soirée du 25 mai 2020.

Beaucoup de musique contre le Covid-19. Les grands noms de la scène musicale africaine et de sa diaspora se produiront sur la Toile et plusieurs chaînes panafricaines pour marquer l’édition 2020 de la journée de l’Afrique, célébrée le 25 mai, et placée cette année sous le signe de la solidarité à cause de la pandémie.

A partir de 15h (GMT), la chaîne musicale panafricaine Trace diffusera "en direct" sur son réseau un concert au profit du Fonds de réponse au Covid-19 de l’Union africaine (UA). Ce dernier permettra notamment au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) de faire face à la pandémie.

L'événement sera aussi visible sur les pages Facebook de l’UA, de l’Afrima (les trophées de la musique africaine) et de Trace Africa. Chidinma, qui co-animera le concert, Salif Keita, Awilo Logomba, Toofan, Salatiel, Sarkodie ou encore Pape Diouf, entre autres, sont à l'affiche de ce premier rendez-vous.

Trois scènes et des artistes qui se démultiplient

L'artiste britannique et sierra-léonais Idris Elba, qui a souffert du Covid-19, sera, lui, l’hôte du Africa Day Concert at home, un concert caritatif dont les fonds iront au Programme alimentaire mondial (PAM) et à l'Unicef dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, indique un communiqué de l’agence onusienne.

Angelique Kidjo, Burna Boy, Busiswa, C4 Pedro, Davido, Diamond Platnumz, Fally Ipupa, Sauti Sol, Salif Keita, Seun Kuti, Toofan et Tiwa Savage sont quelques-uns des artistes qui feront le show pendant deux heures. Ils seront rejoints, entre autres, par l’animateur du Daily Show, le Sud-Africain Trevor Noah, Miss Univers 2019, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi, ou encore par le musicien et acteur américain Omari Hardwick.

Les spectateurs pourront suivre toutes ces prestations sur la chaîne Youtube de la chaîne musicale MTV Base Africa à partir de 16h GMT (18h, heure de Paris). Le concert sera également diffusé plus tard sur les chaînes MTV et MTV Base, BET Africa et Comedy Central (Bouquet Dstv).

MTV Base Africa

Le troisième rendez-vous musical du 25 mai 2020 est proposé par le Worldwide Afro Network (WAN), au terme d’une journée de réflexion qui réunit les Africains et la diaspora sur l’avenir du continent à l’aune de la pandémie du Covid-19. "Tous les acteurs de ce show 2.0 se sont fixés pour objectif de sensibiliser aux risques d'infection, d'engager une réflexion collective sur l'Afrique de sortie de crise", peut-on lire sur le site de l’Unesco qui soutient cette initiative. Laquelle réunit quelque "200 artistes et personnalités" africaines et issues de la diaspora.

Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly, Meiway, Hiro, Fally Ipupa, Kassav, Princess Erika, Bobi Wine, Lulendo, Cheick Tidiane Seck, Achref Chargui, Lenine ou encore Lokua Kanza figurent parmi les nombreux artistes à l'affiche.

Le concert sera diffusé sur les pages Facebook et Youtube du WAN ainsi que "gratuitement (en début de soirée) sur toutes les chaînes nationales africaines et certaines chaînes privées (plus de 300), avec le soutien technique de l'African Union Broadcasting" à partir de 19h GMT (21h, heure de Paris).

WAN

Le chanteur guinéen Mory Kanté, disparu le 22 mai, figure dans les bandes-annonces de l’évènement où l’on retrouve, aux côtés des artistes Jimmy Cliff et Calypso Rose, entre autres, l’ancien président ghanéen Jerry Rawlings, la mannequin britannique d’origine jamaïcaine Naomi Campbell ou encore Chris Martin, le chanteur du groupe britannique Coldplay.