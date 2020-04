OnVousRépond : audiences judiciaires et kinésithérapeutes

Puis-je accompagner mon conjoint au travail en voiture ? "Oui, en revanche une seule règle : prendre votre attestation de déplacement dérogatoire évidemment, et dans ce cas, cocher la case motif familial impérieux", répond le journaliste Léopold Audebert.

Une reprise des audiences non urgentes le 11 mai ?

Concernant la justice, comment se passent les audiences dans les tribunaux ? "Seuls sont maintenus les services d’urgence, civil et pénal, dans les juridictions. Et puis, il y a aussi l’incarcération des détenus et la protection des mineurs confiées à la protection générale de la jeunesse. Une reprise des audiences non urgentes aura lieu à partir du 11 mai ? J’ai contacté ce matin le ministère de la Justice : c’est encore trop tôt pour se prononcer", affirme le journaliste. Enfin, sur les kinésithérapeutes, si leurs cabinets doivent être fermés, peuvent continuer à exercer à domicile.

