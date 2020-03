"On n'a jamais fait face à autant d'appels" : le Samu débordé par les cas suspects de coronavirus

Avec la multiplication des cas, et la consigne d'appeler le 15 en cas de symptômes, les Samu sont en surchauffe. Le 15 déborde d'appels de personnes réellement malades, avec des symptômes pouvant faire penser soit au coronavirus, soit à la grippe. Exemple à Créteil, dans le Val-de-Marne.

L'épidémie de coronavirus a fait deux nouveaux morts et 190 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, a annoncé vendredi 6 mars le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. L'inquiétude monte et les personnes qui ont des symptômes évocateurs (fièvre, toux, difficultés respiratoires) sont de plus en plus nombreuses à appeler le Samu.

Ainsi, à Créteil, le centre de régulation des appels du Samu 94 fourmille d'activité. Dans le brouhaha, une quinzaine d'assistants de régulation médicale et de médecins répondent sans relâche au téléphone : "Elle a été diagnostiquée positive au coronavirus à quelle date ?", questionne une assistante au téléphone. "Vous avez des symptomes ou pas ?" Les questions s'enchaînent. "C'est du non-stop", confirme une agent du centre, "ce sont soit des personnes qui ont rendez-vous chez le médecin et qui s'interrogent sur le fait d'y aller, soit des personnes qui ont des symptomes de la grippe et qui sont donc inquiètes", explique-t-elle.

Les appels s'enchaînent, les records aussi, comme le confirme Eric Lecarpentier, chef du Samu 94 : "Hier, nous avons reçu 2 600 appels, ce qui est pour nous le maximum, on n'a jamais fait face à autant d'appels", raconte l'urgentiste.

Des secrétaires et des agents à la retraite appelés en renfort

"Pour l'instant, on arrive à gérer le flux, les secrétaires du Samu commencent à être formées à l'outil de régulation pour venir nous aider sur certaines tâches", décrit Eric Lecarpentier.

On a demandé également au personnel de bien vouloir effectuer des heures supplémentaires et tout le personnel a répondu favorablement à ces demandesEric Lecarpentier, chef du Samu 94à franceinfo

La situation est identique pour les médecins. "Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une ancienne collègue qui est partie du Samu il y a quelques années et qui m'a demandé si je voulais qu'elle vienne pour nous renforcer. Elle va venir la semaine prochaine", se félicite le chef du Samu 94.

Différencier grippe et coronavirus prend du temps

Car un "appel coronavirus" prend plus de temps qu'un appel classique. Les symptômes étant quasiment les mêmes, il faut réussir à faire la différence avec la grippe. "Il faut préciser plusieurs choses avec le patient, cela nécessite de poser plus de questions et donc la régulation prend plus de temps", explique Eric Lecarpentier.

Sur l'écran accorché au mur, un compteur affiche une statistique : sur une heure, chaque agent de régulation passe plus d'une trentaine minutes en ligne, au téléphone. Or dans le rouge, on considère que la concentration des médecins et agents de régulation décline au bout de 20 minutes.