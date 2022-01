Omicron : le Covid désorganise le quotidien de nombreuses écoles

La situation sanitaire vire au casse-tête, pour le directeur d'une école élémentaire de Seine-Saint-Denis. L'enseignant d'une classe de CE1, suspecté Covid, est absent et non remplacé, sa classe fermée. Dans la classe d'à côté, les élèves de CM1 ont eu plus de chance, leur enseignant également absent a pu être remplacé dans la matinée.

Un tiers des professeurs pourrait être absent d'ici fin janvier

Dans une autre école en Seine-Saint-Denis, deux classes sont fermées en raison de cas positifs, les élèves sont invités à rentrer chez eux au plus vite. "Plutôt que d'apprendre, ils sont à la maison", souligne Isabelle Reiver, parent d'élève. Un sentiment de lassitude partagée par une autre maman, dont deux enfants sont cas contact. "Le télétravail avec enfants, il ne faut pas croire qu'on fait bien ni l'un, ni l'autre". Selon le Conseil scientifique, un tiers des professeurs pourrait être absent d'ici à la fin janvier.