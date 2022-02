Oise : le retour des thés dansants enthousiasme les participants

À Crépy-en-Valois, dans l’Oise, comme dans d’autres régions ce week-end du 19 et 20 février, des fidèles ont pu enfin faire leur grand retour au thé dansant.

Glisser sur le parquet, voilà cinq mois que ces danseurs endimanchés l’attendaient. Dans l’assemblée de ce thé dansant à Crépy-en-Valois (Oise), samedi 19 février, beaucoup de danseuses qui ne s’embarrassent pas du manque de cavaliers. "On revoit les copines, c’est bien !" sourit cette participante. Un thé dansant avec des bulles pour l’occasion, elle semble loin la morosité des derniers mois. "On fête le renouveau de ne plus avoir de contrainte, de pouvoir sortir", s’enthousiasme une danseuse.

Valse, fox-trot ou danse en ligne

Les 130 participants sont du même avis : face au succès de l’événement, il faut pousser les murs. "Il y a beaucoup de monde, on est un petit peu débordés, mais franchement je suis super contente", se réjouit Liliane Leheutre, présidente de l’association "Les Mimosas". Valse, fox-trot ou danse en ligne, tout est bon pour se trémousser. Les danses rapprochées ne sont pas non plus négligées.