Marne : le thé-dansant, un rendez-vous incontournable pour les habitués

Le dimanche, Martine se prépare pour aller danser. "Ça fait du bien de se sentir belle, (…) parce que ça nous change du quotidien. C'est ce qui nous fait plaisir, et c'est ce qui fait plaisir de voir à la salle de danse, que toutes les dames essayent d'être toujours coquettes", confie-t-elle. 49 ans de mariage, et autant d'années de danse. Depuis six ans, elle et son époux se rendent chaque dimanche au thé dansant de Tinqueux (Marne). Moyenne d'âge : 70 ans.

Une ambiance familiale

"Ici, c'est l'ambiance. Les musiciens, les personnes, tout le monde s'entend bien", explique un participant. "Il n'y a que là que je me sens bien", ajoute une adepte. Une centaine de danseurs se retrouvent sur la piste. "Ce qui est important c'est qu'ils se retrouvent, qu'ils dansent, qu'ils reprennent gout à la vie après la phase Covid qui a été très compliquée pour eux", commente Valerie Vanwierst, responsable de l'Espace Champenois.