Normandie : le retour des thés dansants

Le Covid-19 avait freiné sa reprise, mais aujourd'hui, tout est de retour. La salle accueille de nouveaux ses fidèles pour leur plus grand plaisir. "Ça a duré un an et demi sans thé dansant. Ça a repris, il y a 15 jours", explique Jean-Yves Saulnier, président de l'association Normandie Danse.



Une réputation qui dépasse les frontières régionales

"J'habite à Nancy, je viens une fois par mois, à Bagnoles, alors les après-midi quand on peut trouver une salle, on vient danser", raconte une femme venue avec son mari. Malgré le Covid-19, les seniors semblent avoir retrouvé le goût de la fête, mais sans excès. Le pass sanitaire est évidemment de rigueur à l'entrée, où les personnes âgées sont très nombreuses.