Vaccin contre le Covid-19 : la Haute Autorité de santé recommande une dose de rappel pour les soignants

Tous les soignants de France devraient pouvoir recevoir une dose de rappel de vaccin contre le Covid 19. C'est en tout cas la recommandation publiée par la Haute Autorité de santé, mercredi 6 octobre. Cette recommandation concerne également l'entourage des personnes immuno-déprimées et les membres du personnel du transport sanitaire. Jusqu'à présent, ce rappel était réservé aux personnes de 65 ans et plus et aux personnes à risque.

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande d'étendre ce rappel aux "soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social", détaille-t-elle dans un communiqué, deux jours après que son homologue européenne a ouvert la voie à une généralisation de la troisième dose. "Elle préconise également de le proposer à l'entourage des personnes immunodéprimées."