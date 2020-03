Oise : la population face au Covid-19

La nouvelle se confirme au fil des heures pour les parents d'élèves de l'Oise. Dans une famille de Senlis, c'est le début de deux semaines à la maison, suite à la fermeture de tous les établissements scolaires dès le lundi 9 mars, afin de lutter contre le Covid-19. Chez les plus grands, c'est loin d'être de tout repos. Pour Timothée Castellani et ses soeurs, les devoirs se feront grâce à internet. Car pour eux, pas question de perdre le rythme de la vie scolaire. Les lycéens se montrent conscients des risques sanitaires, et n'ont pas envie d'être porteurs du virus et de le transmettre à leur famille.

1 000 établissements fermés dans l'Oise dès lundi

La mère de famille a pris ses dispositions pour toujours garder un oeil sur eux. Elle fera du télétravail pendant quinze jours, tout en se réservant le droit de se déplacer pour des réunions importantes. Et cette famille n'est pas la seule à se retrouver dans cette situation. À partir de lundi, dans l'Oise, 1 000 établissements scolaires seront fermés, soit 163 000 élèves concernés.

