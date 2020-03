Covid-19 : la fermeture des écoles complique la vie des parents

Les crèches et les écoles de l'Oise et du Haut-Rhin fermées pendant quinze jours à compter du lundi 9 mars en raison de l'épidémie de Covid-19 qui frappe l'Hexagone. Une mesure qui va poser problème à certains parents, qui vont devoir s'organiser. Pour certains d'entre vous, il sera possible de "poursuivre votre activité en faisant du télétravail", explique la journaliste Florence Griffond sur le plateau de France 2.

Arrêt de travail exceptionnel

Ceux qui ne peuvent pas travailler depuis leur domicile seront indemnisés par l'Assurance Maladie, comme si vous étiez en arrêt maladie. "Il suffit de vous adresser à votre employeur. C'est lui qui aura la charge de remplir le formulaire en ligne sur le site de l'Assurance Maladie. L'indemnisation de l'arrêt de travail se fera de la même façon que pour un arrêt maladie, mais sans jour de carence et pour une durée maximale de 14 jours", développe Florence Griffond. Un seul des parents peut bénéficier de ce dispositif.

Le JT

Les autres sujets du JT