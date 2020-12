Nouvel An : comment réveillonner en pleine crise sanitaire ?

L'an dernier, l'enthousiasme des Français était indescriptible. Douze mois plus tard, les habitants rencontrés par France Télévisions, mercredi 30 décembre, affichent une prudence inédite quant à leurs projets pour la Saint-Sylvestre. "On a décidé de ne pas être plus de huit ; on va ouvrir les fenêtres, on va essayer de faire attention, on va éviter l'embrassade de minuit", témoigne un passant. "Les Français sont extrêmement responsables et se serrent les coudes pour s'en sortir, quitte à sacrifier une grande fête", estime une promeneuse.

Un bal musette chez soi

Sans sacrifier les traditions, Nadine et Richard ont prévu de se mettre sur leur 31 chez eux, à Pontoise (Val-d'Oise). À deux, ils s'adonneront à un bal musette à leur domicile, avec un musicien qui jouera en direct pour ses 3 000 abonnés : à distance, Cédric Dépret, chauffera la salle. Un réveillon simple, mieux que rien. "On va passer une bonne soirée", estime Richard.

