Nouvel An 2022 : la Nouvelle-Calédonie célèbre les dernières heures de 2021

En Nouvelle-Calédonie, plus que quelques heures avant la nouvelle année. Le gouvernement a appelé sur place la population à la vigilance et à la responsabilité.

Quelle est ambiance en Nouvelle-Calédonie, quelques heures avant de tourner la page de 2021 ? "Ce n'est pas l'ambiance des grandes soirées calédoniennes que nous avons l'habitude de connaître ici, sur la baie de l'Anse Vata, l'une des plages les plus emblématiques de Nouméa", indique d'abord le journaliste Steeven Nipat, en duplex vendredi 31 décembre depuis Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

Réouverture des discothèques

Les gérants de discothèques ont cependant appris la veille qu'ils pouvaient rouvrir pour le 31 décembre. "Un soulagement, après trois mois et demi de fermeture", ajoute le journaliste. "Ils se sont donc organisés dans l'urgence pour accueillir leurs clients, avec pass sanitaire, masques obligatoires - à paillettes pour certains fêtards - et une jauge établie à 75% de la capacité d'accueil", poursuit Steeven Nipat. Enfin, près de 1 000 policiers et gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité sur les routes.