Covid-19 : ruée sur les tests avant le réveillon du Nouvel An

Les files d’attente s’allongent devant les pharmacies, où certaines personnes sont prêtes à attendre parfois une heure pour se faire tester. Majoritairement vaccinés et sans symptômes, de nombreux Français souhaitent simplement se rassurer avant le réveillon. "Je retrouve des amis et je voulais me faire tester pour ne pas propager le virus", avoue une passante. Dans une pharmacie parisienne, le nombre de tests effectués est passé de 60 la semaine dernière, à 120. "Il y a une vraie augmentation de personnes qui se font tester et de cas positifs. Il y a deux semaines on était à deux ou quatre positifs par jour, hier j’en avais 18", compte une pharmacienne.

La solution de l’autotest

Pour ne pas faire la queue, reste la solution de l’autotest, à présent disponible en grande surface. "Les autotests n’ont pas été mis en libre-service mais à l’accueil du magasin pour pouvoir les distribuer, une boîte par famille, et éviter la ruée", détaille la gérante d’un supermarché. "Je fais mes courses et j’ai trouvé que c’était plutôt pratique de tout concilier", explique une cliente, qui repart avec une boîte d’autotests dans son panier de courses.