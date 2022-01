Nouvel An 2022 : des réveillons festifs aux quatre coins de la France

À minuit, c'était l'effervescence sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, dans vendredi 31 décembre. Et ce même si cette année, le feu d'artifice a de nouveau été annulé sur la plus belle avenue du monde, chacun a souhaité profiter. "C'est la première fois que je viens à Paris donc je suis un peu déçu, mais on passe du bon temps quand même", confie un touriste.

Faire la fête malgré tout

Dans un cabaret à Dijon (Côte-d'Or), la pandémie n'a pas gâché l'ambiance. Même sans se lever pour danser, les clients étaient heureux de faire la fête. "Ça aurait pu être pire... On aurait pu rester tout seuls à la maison, donc c'est super quand même", s'enthousiasme une cliente. À Rennes aussi, en Ille-et-Vilaine, la fête a battu son plein. Les forces de l'ordre ont patrouillé toute la nuit. 127 000 policiers et pompiers ainsi que 3 200 militaires ont été mobilisés partout en France, afin de contrôler le respect des gestes barrières, le pass sanitaire, ou encore le taux d'alcoolémie.