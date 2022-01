Nouvel An : "C'est la première fois de ma vie que je viens sur les Champs-Elysées pour le 31 !"

Au revoir 2021, bonjour 2022 ! La France referme la page d'une année encore une fois marquée par le Covid, en espérant un avenir plus radieux. Pour célébrer le Nouvel An, chacun avait prévu son programme de fête, à sa manière. Pour Pauline et Thibault, c'est soirée tranquille en couple, "avec un dîner et des jeux de sociétés", décrit Thibault, "car Monsieur n'a jamais joué au Scrabble de sa vie !", se moque gentiment Pauline. L'occasion pour elle de l'initier. Pour Annick, le réveillon est placé sous le signe de l'art : elle passe sa soirée à relire ses poèmes préférés à la terrasse d'un café. "Un soir du mois de décembre, je cherche la lumière pour vous dire courage, force et douceur", récite-t-elle.

Certains ont fêté le Nouvel An en jouant aux jeux de société. (MARC OLLIVIER / MAXPPP)

Dans la queue d'une pharmacie du Nord de Paris, Sarah et Annah se font tester une dernière fois : elles sont négatives. Tant mieux car la soirée s'annonce mouvementée : "On va rejoindre des amis qui ont loué une maison pour faire la fête avec 150 personnes !" Un peu plus loin, trois copains se retrouvent au restaurant. Pour eux, pas de fêtes ou de lieux clos. La terrasse reste la meilleure option pour célébrer sans trop de risques d'attraper le Covid. "Pour le travail, je pars à l'étranger dans moins de 15 jours donc il me faudra un test PCR négatif", explique Clément. Louise quant à elle a décidé d'accueillir ses amis parisiens, toulousains, alsaciens. Sept personnes au total, mais à l'entrée, c'est test négatif obligatoire.

"On s'est demandé si c'était bien raisonnable de se réunir tous ensemble et comme on s'est tous fait tester et qu'on est tous négatif, ça limite les risques." Louise à franceinfo

"L'an dernier à cause du couvre-feu, j'étais restée chez mes parents et je n'avais rien fait de spécial", renchérit Myriam. "Donc cette année, je suis super contente de pouvoir revoir tous mes amis, d'être libre !"

"Bonne année !"

Autant de programmes pour autant de personnes rencontrées. Mais à l'approche des douze coups de minuit, plusieurs dizaines de milliers de Français ont eu la même idée : se rassembler sur la plus belle avenue du monde. Mais pour accéder aux Champs-Elysées, il faut porter son masque et passer par les points de contrôle de police. Résultat : des queues de plusieurs dizaines de mètres s'allongent. Si certains se découragent, d'autres viennent pour le symbole, même s'il n'y a ni feu d'artifice, ni concert. "J'ai 50 ans et c'est la première fois de ma vie que je viens sur les Champs-Elysées pour le 31 !", confie Manuela. L'horloge tourne, le décompte arrive et au milieu des "Bonne année !" et des klaxons, certains se servent même une petite coupe de champagne.