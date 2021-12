Nouvel An 2022 : de nombreuses restrictions pour un réveillon serein

À Paris, Aurillac (Cantal) et Lyon (Rhône), le masque obligatoire en extérieur a fait son grand retour. Plus de la moitié des départements français sont concernés. Un invité surprise pour le Nouvel an diversement apprécié. "C’est contraignant, mais on préfère ça plutôt que de devoir rester à la maison et de ne rien pouvoir faire", admet une passante. "C’est une très mauvaise idée, parce que dans la rue il ne se passe rien de spécial, et ça ne va pas nous sauter dessus", estime de son côté une jeune femme.

Transport de carburant interdit à Mulhouse

Sur les Champs-Élysées, à Paris, de nombreux touristes venus célébrer la nouvelle année sont confrontés aux différentes restrictions. Pas de feu d’artifice, regroupements interdits et alcool en extérieur prohibé. "On va juste dîner dans un restaurant, et on reviendra dans notre location", explique un couple de touristes. En Alsace, encore plus de restrictions ont été mises en place. À Mulhouse (Haut-Rhin), le transport de carburant est interdit, et à Strasbourg (Bas-Rhin), un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans sera instauré de 22 heures à 6 heures du matin. Plus de 130 000 policiers, pompiers et militaires de la Force sentinelle seront mobilisés.