Restrictions liées au Covid-19 : "Bien sûr qu'à minuit, on sera peut-être un peu plus indulgents", indique le syndicat UNSA Police

Les policiers feront "preuve de bienveillance", mais "les plus récalcitrants seront verbalisés sur le champ", a prévenu Jérôme Jimenez, porte-parole Île-de-France du syndicat UNSA Police, vendredi 31 décembre sur franceinfo. 9000 policiers et militaires seront déployés pour le Nouvel An en France pour faire respecter l'ordre public et les restrictions sanitaires alors que l'épidémie de Covid-19 flambe, notamment en Île-de-France. Les regroupements sur la voie publique sont interdits. "On assurera notre mission. On sera présent avec beaucoup d'effectifs", même si "beaucoup de policiers contractent le Covid-19 ou sont cas contact et doivent s'isoler", souligne-t-il.

franceinfo : Est-ce un Nouvel An particulier ce soir pour les policiers ?

Jérôme Jimenez : Par rapport au réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre sont toujours massivement engagées. Il y a des nuits difficiles dans la carrière d'un policier. C'est le 14 juillet, c'est la Fête de la musique. Il y a des dates butoirs qui reviennent régulièrement. Le réveillon Saint-Sylvestre de ce soir était prévu initialement comme une nuit difficile. Ce ne sont pas les mesures restrictives sanitaires qui ont été prises qui font que ce soir, il y a plus de forces engagées. C'est une période compliquée. Pour faire un parallèle, l'année dernière, il y avait également des conditions particulières puisqu'on avait couvre-feu. Il y avait une lutte aussi des fêtes clandestines. Il y avait une interdiction de regroupement sur la voie publique, donc c'était déjà un réveillon différent.

Il y a des secteurs ou des situations que vous craignez particulièrement ?

On n'a pas peur des débordements. On pense dans les rangs de la police nationale qu'il y aura un peu moins de monde ce soir. Le virus circule activement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sortiront pas et qui vont privilégier les fêtes à domicile dans la sphère familiale. Tous les établissements de nuit sont fermés. Nous n'avons pas de feux d'artifice. Nous n'avons pas de concerts. Ce sera interdit de se regrouper sur la voie publique et là-dessus, les policiers sont assez fermes.

Un groupe, c'est à partir de combien de personnes ?

C'est à partir de six, huit personnes et on va venir au contact rapidement. On va évincer le plus rapidement possible parce que l'intérêt des policiers, c'est de se rendre disponibles. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre, les missions de police-secours s'enchaînent. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, donc il faut que les policiers soient disponibles toute la nuit et rapidement. Et pour les plus récalcitrants, ils seront verbalisés sur le champ. Cela ne prend pas beaucoup de temps aujourd'hui, avec les moyens qu'on a.

Vous allez être bienveillants si vous observez quelques entorses ?

On va faire preuve de bienveillance. Bien sûr qu'à minuit, on sera peut-être un peu plus indulgents avec les comportements des gens. On va essayer de faire en sorte que la foule ne se regroupe pas trop rapidement sur la voie publique. On l'entend très bien. Il y aura de la pédagogie sur une heure précise sur le passage de la nouvelle année, mais à mon sens, à deux heures du matin, trois heures du matin, s'il venait à y avoir des regroupements sur la voie publique, il y aura moins de pédagogie et peut être beaucoup plus de fermeté et de sanctions.

Les policiers sont touchés de façon importante par le Covid-19 ?

C'est l'épidémie qui flambe dans les rangs de la police nationale parce qu'on a des missions de proximité. On a beaucoup, beaucoup de policiers qui contractent le Covid-19 ou qui sont cas contact et qui doivent s'isoler. Avec un dispositif massif pour ce soir, on rappelle des gens qui devaient réveillonner tranquillement, à la maison, comme à l'hôpital. Mais on doit sécuriser au mieux ce réveillon de la Saint-Sylvestre. On assurera notre mission. On sera présent avec beaucoup d'effectifs ce soir.