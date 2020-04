Nouveau monde. Pendant le confinement (et après), profitez de la lecture numérique

Un livre numérique ou une liseuse. (MAXPPP)

Si le confinement ne fait pas l’affaire des libraires (sauf ceux qui restent ouverts, il y en a), en revanche, les plateformes de distribution de livres numériques s’en sortent plutôt bien et elles ont même le sourire. La consommation de livres numériques a littéralement explosé depuis le début du confinement. Le site spécialisé Livre Hebdo notait un boom de +75 à +200% selon les plateformes, au début du mois.

Beaucoup de lectures pas chères

Dès le début, les offres commerciales se sont multipliées. Partout, on offre des livres numériques ou des abonnements à prix cassés. Par exemple, Le Furet du Nord offre 5 000 livres numériques pendant la durée du confinement. Des éditeurs offrent un livre par jour. On les trouve, par exemple, sur Opération bol d’air ou Covid19.Confinementlecture.com. Il y en a pour tous les goûts : romans, essais ou BD. Comme par hasard, l’un des titres les plus téléchargés depuis le début du confinement, c’est La Peste d’Albert Camus.

Des supports multiples pour lire ces livres numériques

Vous pouvez lire des livres numériques sur votre smartphone ou sur votre tablette via une application. La tablette, c’est bien pour les BD, car il y a un grand écran en couleurs. Mais le mieux c’est une liseuse électronique, qui ne fatigue pas les yeux et qui est lisible en plein soleil (100 à 200 euros environ). Après, il y a la question des formats numériques. Si vous avez une liseuse Amazon Kindle, vous pouvez télécharger uniquement des livres venant de chez Amazon ou bien au format Epub gratuit. D’autres liseuses, de marques Kobo ou Bookeen, permettent de télécharger des livres dans différents magasins en ligne, au format Epub avec DRM (protection contre la copie). Des libraires proposent des livres numériques, comme le site LesLibraires.fr.

Enfin, il y a les livres audio. Moins connus mais assez sympa. Il suffit d’une appli sur votre smartphone. Ça permet de lire les yeux fermés ou en faisant du sport, par exemple. Plusieurs sites spécialisés en proposent, comme Audible (Amazon) ou Audiolib.